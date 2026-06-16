2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan Tunus Milli Takımı, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

Tunus, teknik direktör Lamouchi ile yollarını ayırdı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan Tunus Milli Takımı, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

Tunus Futbol Federasyonu, F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından 54 yaşındaki teknik direktör Lamouchi'nin görevine son verdi.

Kararı ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da duyuran federasyonun açıklamasında, "Teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tunus, gruptaki diğer maçlarında Japonya ve Hollanda ile karşılaşacak.

Ocak ayında göreve getirilen Lamouchi, Dünya Kupası öncesi Belçika'ya karşı hazırlık maçında alınan 5-0'lık mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefindeydi.

Tunus Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Renard'ı getirdi

F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak.

Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğu yaşayan Renard, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı.

Lamouchi, turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam oldu.