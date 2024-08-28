Dolar
34.03
Euro
38.26
Altın
2,524.59
ETH/USDT
2,557.40
BTC/USDT
61,013.00
BIST 100
9,748.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Bozhan Memiş  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Fatih'te 5 katlı binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısına tepki
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon avro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer oldu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem camiasından özür diledi

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı
TFF, Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

TFF, Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet