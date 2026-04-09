Trendyol Süper Lig statları havadan görüntülendi

Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın maçlarını oynadığı söz konusu statlar, AA muhabirlerinin drone görüntüleriyle incelendi.

Ligde mücadelelere ev sahipliği yapan İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten ise 1'er stattan drone görüntüsü alındı.

En fazla seyirci kapasitesine sahip statlar

Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumunda bulunuyor.

2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, 47 bin 430 taraftarı ağırlayabiliyor.

En az seyirci kapasitesine sahip statlar

Antalya'daki Alanya Oba Stadı, Süper Lig'de en az kapasiteye sahip stat olarak öne çıkıyor.

2011 yılından beri Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 727 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Statlar ve kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de maçların yapıldığı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde: