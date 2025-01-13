Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"
Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde 22 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada 18 puan elde ederek "2" puan ortalaması yakaladı.
Trabzon
Trendyol Süper Lig'de sezonun 19 haftalık bölümündeki bütün galibiyetlerini Trabzon'da alan Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması "2" oldu.
Ligin 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetini elde etti.
Trabzon'da 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Ligde henüz deplasmanda maç kazanamayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 18 puan toplarken iç sahada "2" puan ortalamasını tutturdu.
Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve hanesine ancak 4 puan yazdırabildi.
Sahasında daha golcü
Trabzonspor, bu sezon ligin 19. haftası sonunda 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti.
Karadeniz ekibi, iç sahada 9 maçta 2.44 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 maçta 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı.
En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, sonraki süreçte en farklı galibiyetlerini bu sezon elde etti.
Trabzon'daki 13 maçta 2 yenilgi
Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 iç saha karşılaşmanın 2'sinde mağlup oldu.
Trabzon'da 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, ligde sahasında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup edip Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, ligde sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'den 3-2'lik sonuçla aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, bu maçı 3-0 kazandı.
Bordo-mavililer Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını Trabzon'da 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 1-1 berabere kaldı.
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