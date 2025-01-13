Dolar
35.50
Euro
36.21
Altın
2,685.00
ETH/USDT
3,164.70
BTC/USDT
93,035.00
BIST 100
9,800.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı. -VTR-
logo
Spor

Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde 22 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada 18 puan elde ederek "2" puan ortalaması yakaladı.

Selçuk Kılıç  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Trabzon

Trendyol Süper Lig'de sezonun 19 haftalık bölümündeki bütün galibiyetlerini Trabzon'da alan Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması "2" oldu.

Ligin 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetini elde etti.

Trabzon'da 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde henüz deplasmanda maç kazanamayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 18 puan toplarken iç sahada "2" puan ortalamasını tutturdu.

Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve hanesine ancak 4 puan yazdırabildi.

Sahasında daha golcü

Trabzonspor, bu sezon ligin 19. haftası sonunda 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 9 maçta 2.44 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 maçta 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı.

En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, sonraki süreçte en farklı galibiyetlerini bu sezon elde etti.

Trabzon'daki 13 maçta 2 yenilgi

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 iç saha karşılaşmanın 2'sinde mağlup oldu.

Trabzon'da 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde sahasında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup edip Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'den 3-2'lik sonuçla aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, bu maçı 3-0 kazandı.

Bordo-mavililer Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını Trabzon'da 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 1-1 berabere kaldı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı
Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Gaziantep FK sahasında 6'da 6 yaptı

Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçti

Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçti
Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Süper Lig'de 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu

Süper Lig'de 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet