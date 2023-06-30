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Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Göktuğ Ergün  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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