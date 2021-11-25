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Olimpik Marsilyalı futbolcu Arkadiusz Milik, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor

Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul ertelendi

Selçuk Kılıç   | 25.11.2021
Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul ertelendi

Trabzon

Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği açıklandı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki seçimli olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün daha önce ilan ettiği gibi genel kurul toplantısının çoğunluk aranmaksızın 4-5 Aralık'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

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