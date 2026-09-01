Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Kılıç, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımın geleceğini kapsamlı değerlendirdiklerini belirtti.

"Görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadesini kullanan Kılıç, şöyle devam etti:

“Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada, varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık.”

Kılıç, Fatih Tekke'ye teşekkür ederek "Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi 539 gün sürdü

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 26 galibiyet, 14 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 1,91 puan ortalaması elde etti.

Ligde 2024-25 sezonunun 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 2024-25 sezonunda ligde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. tamamladı.

Geçen sezon 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü bitirdi.

Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra zirveden uzaklaşmasına karşın uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer alarak Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.

Trabzonspor, bu sezon ise Fatih Tekke yönetiminde 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Macaristan'ın Ferencvaro takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elendi.

1,91 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 48 lig maçında 1,91 puan ortalaması elde etti.

Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı döneminde görev alan Abdullah Avcı 1,8, Şenol Güneş 1,3, Nenad Bjelica 1,5, Orhan Ak 1,5 ve İhsan Derelioğlu 0,66 puan ortalaması elde etmişti.

18 aylık sürede kupa başarısı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile ikinci sezonundaki ikinci kupa finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek bu kez mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 18 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

Karadeniz temsilcisi, Fatih Tekke yönetiminde 5 sezonluk Ziraat Türkiye Kupası hasretine geçen sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında son verdi.

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, 2024-25 sezonunda kupada Gaziantep'teki final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.