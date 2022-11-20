Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,220.50
BTC/USDT
16,719.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Avustralya'da sezonun son yarışında dördüncü oldu. Geçen yılın dünya şampiyonu Toprak, bu sezonu ikinci sırada bitirdi.

Fatih Çakmak   | 20.11.2022
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Ankara

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabının ikinci yarışı için 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde TSİ 08.00'de gaza bastı.

Şampiyonanın son yarışı öncesinde TSİ 05.00'te superpole yarışında sahne alan ay-yıldızlı motosikletçi, bu yarışı ikinci sırada tamamlayarak günün ilk podyumuna çıktı.

Pata Yamaha with Brixx takımıyla 22 turluk ikinci yarışta ise milli motosikletçi, Jonathan Rea ile uzun turlar ikincilik mücadelesi verdi. Daha sonra Alex Lowes'a geçilen Toprak, dördüncü sıraya geriledi. Yarışın bitimine 5 tur kala yağmurun etkili olması ve kaza riskleri nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış sona erdirildi.

Böylece yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, bir başka Kawasaki pilotu Alex Lowes üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonu genel klasmanında, Ducati pilotu Alvaro Bautista 601 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 529 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea da 502 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
Küçük Ağrı Dağı beyaza büründü
Bakan Akar: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile yerle bir edildi

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya ikinciliği için pistte 'hız' yapacak

Milli motosikletçiler sezonu Avustralya'da tamamlayacak

Milli motosikletçiler sezonu Avustralya'da tamamlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet