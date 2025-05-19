TMOK Başkanı Gülüm'den 19 Mayıs mesajı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Gülüm, yaptığı yazılı açıklamada 19 Mayıs 1919’da tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını belirterek "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü sadece bir kurtuluşun başlangıcı olarak değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonunun simgesi olarak tanımladı. 19 Mayısı, gençliğe ve spora adanmış bir bayram kıldı. Çünkü Atatürk, gençliğe güvendi. Çünkü gençlik, yenilenme demektir. Umut demektir. Ve biliyordu ki spor, yalnızca bedenleri değil; zihinleri, karakterleri ve milletleri de ileriye taşıyan evrensel bir güçtür. Türkiye’nin imkânsızlıklarla dolu bir döneminde dahi 1924 Paris Olimpiyatları'na katılması, bu vizyonun en güçlü yansımalarından biridir." ifadelerini kullandı.
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Açıklamasının sonunda gençlere seslenen Gülüm, "Sevgili gençler, bugününüzü sporla güçlendirin. Geleceğinizi değerlerle inşa edin. Yarınları birlikte kuracak, daha adil, daha katılımcı, daha umut dolu bir Türkiye'yi birlikte yükselteceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.