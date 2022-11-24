THY ile 8 federasyon arasında sponsorluk görüşmesi gerçekleşti
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Judo, Halter, Atletizm, Tekvando, Kürek, Cimnastik, Kayak ve Kano Federasyon Başkanları sponsorluk görüşmesi gerçekleştirildi.
Ankara
Federasyonların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, uzun yıllardır Türk sporunun en önemli destekçilerinden olan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat ile Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikir ve projeler üzerine görüş alışverişi yapıldığı aktarıldı.
Görüşmede, olimpiyat oyunları için birlikte atılacak ortak adımlar ve sponsorluk görüşmesinin ele alındığı kaydedildi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'ın görüşmede, "THY olarak kültürümüzü dünyaya taşıyoruz. Federasyonlarımız da yarışmalarda Türk gençliğini, gücünü, etik değerlerini elde ettikleri başarılarıyla dünyaya taşıyor. Kurumsal olarak biz de aynı hedefe doğru beraber hareket ediyoruz. Bugüne kadar Türk sporunu her alanda destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Dünyada her spor organizasyonunda bayrağımız dalgalanırken şampiyon sporcularımızı Türkiye'ye İstiklal Marşı'mızı söyleyerek geri getireceğimize inanıyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.