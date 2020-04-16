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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde sezonun temmuz sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Bertomeu, "Öncelikli amacımız sezonu devam ettirmek. Sezonun bitirilmesi için temmuz sonunu aşamayız. Herhangi riskli bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak da bunu yapacağız." dedi.

Mutlu Demirtaştan   | 16.04.2020
THY Avrupa Ligi'nde sezonun temmuz sonunda bitirilmesi hedefleniyor

İstanbul

Basketbolda Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, öncelikli hedeflerinin sezonu temmuz sonuna kadar bitirmek olduğunu ancak risk gördükleri takdirde iptal kararı da alabileceklerini kaydetti.

Bertomeu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası organizasyonlarının geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Video konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, "Öncelikli amacımız sezonu devam ettirmek. Yalnızca herkesin sağlığı garanti altına alındığında devam edeceğiz. Sezonun bitirilmesi için temmuz sonunu aşamayız. Eylül veya ekime kadar uzatamayız. Aksi takdirde gelecek sezonu tehlikeye atmış oluruz. Herhangi riskli bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak da bunu yapacağız. Bu konuda riske giremeyiz." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin THY Avrupa Ligi'ne mevcut formatla devam etmek olduğunu vurgulayan Bertomeu, "Dörtlü Final, planlandığı tarihte Köln'de gerçekleştirilemeyecek, artık bu açık. Mevcut formatı sürdüremezsek, alternatif planımız hazır. Play-off'lar ve Dörtlü Final'i birleştirerek tek ülkede 8'li final gerçekleştirebiliriz. Henüz aklımızda belli bir ülke yok. Farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Önemli olan sağlık altyapısı kuvvetli bir ülke bulmak ama bunu konuşmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvaların geleceğiyle ilgili kararı mayıs sonuna kadar almayı hedeflediklerini kaydeden Bertomeu, "Sezonu bitirebilmek söz konusu olursa, en gerçekçi yaklaşım bunu seyircisiz yapmak. Her şey düzeldiği takdirde gelecek sezon seyircili maçlar oynanmasını umuyorum." şeklinde konuştu.


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