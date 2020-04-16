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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübe ulaşmış bir evrak bulunmadığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul,Ercan Doğan   | 16.04.2020
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir."

Dorukhan Toköz ayrılık iddialarını yalanladı

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi yalan. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." ifadelerini kullandı.

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