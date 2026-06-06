TFF Olağan Mali Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılacak

Başkentte bir otelde yapılacak genel kurul, saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurulda, TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alınacak. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşülecek.

TFF Başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerine yönelik ibra oylaması yapılacak.