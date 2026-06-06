Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'ın oyuncusu Julio Enciso, hazırlık maçında sakatlandı

Yunus Kaymaz
06 Haziran 2026•Güncelleme: 06 Haziran 2026
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.
22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.
Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.