Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi
Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyada görülen koronovirüs salgınından dolayı, federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve haziran ayı sonunda yapılması planlanan siyah kuşak dan ile terfi sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.