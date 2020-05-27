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Spor

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Halil İbrahim Avşar   | 27.05.2020
Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyada görülen koronovirüs salgınından dolayı, federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve haziran ayı sonunda yapılması planlanan siyah kuşak dan ile terfi sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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