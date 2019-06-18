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Spor

Tekvandoda Şahin ve Sağırkaya'ya uluslararası yetki

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, Dünya Tekvando Federasyonu Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

Ömer Hakan Kibar   | 18.06.2019
Tekvandoda Şahin ve Sağırkaya'ya uluslararası yetki

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından açılan ve dünya üzerindeki 16 elit spor adamının davet edildiği WT Eğitmen Kursu, Çin'in Wuxi kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, 3 gün süren kursu başarıyla tamamladı. Şahin ve Sağırkaya, kursun sonunda sertifikalarını alarak, WT Uluslararası Yetkili Eğitmen unvanına hak kazandı.

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