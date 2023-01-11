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Spor

Tekvandoda hedef olimpiyatlara rekor katılım sağlamak

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Hedefimiz, Paris'e tüm zamanların rekorunu kırarak gidebilmek." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 11.01.2023
Tekvandoda hedef olimpiyatlara rekor katılım sağlamak

Ankara

Metin Şahin, federasyonun Twitter hesabından yayımlanan videolu mesajında, 2022'de başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Pandeminin etkisiyle büyük şampiyonaların peş peşe düzenlendiği yılı, 96'sı altın toplam 323 madalyayla tamamlamayı başardık. İngiltere'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında tüm kategorilerde kıtanın en iyisi olmamız yılın en önemli başarısıydı. Grand prix finali ile 2022'ye güzel bir nokta koyduk." diye konuştu.

"Elbette hedefimiz Paris 2024." diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte 2023 yılı bizim için belirleyici olacak. Bu ay Türkiye şampiyonaları ile başlayacağımız maratonda, şubat ayında ülkemizde önemli organizasyonlar yapacağız. 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open) yanı sıra 8. WT Başkanlık Kupası İstanbul'da düzenlenecek. Bu organizasyonlar tüm sporcularımızın uluslararası tecrübe kazanmaları noktasında çok önemli. Yıl içinde başta Dünya Şampiyonası olmak üzere önemli organizasyonlarda mücadele edecek, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda temsil sayımızı artırmaya çalışacağız. Hedefimiz, Paris'e tüm zamanların rekorunu kırarak gidebilmek. Bu nihai hedef doğrultusunda tüm antrenör, sporcu ve paydaşlarımıza başarılar dileyerek, 2023'ün başarılarımızın artarak devam edeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum."

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