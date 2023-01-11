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Spor

Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, Fransa, Tunus, Slovakya ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Musa Samur   | 11.01.2023
Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-15 Ocak tarihlerinde büyükler ve yıldızlarda flöre, kılıç ve epe branşlarında toplam 90 sporcu, 4 ülkede madalya arayacak.

Fransa’nın başkenti Paris'te yarın başlayacak kadınlar ve erkekler flöre kategorilerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu piste çıkacak.

Tunus’un başkentinde 14-15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Grand Prix’de kadınlar ve erkekler kılıçta Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Enver Yıldırım kürsü mücadelesi verecek.

Yıldız milli eskrimciler ise bu hafta sonu Slovakya, Fransa ve Polonya’da ay yıldızlı formayı terletecek.

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