2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de oynanacak maçlardan 7'si için futbolseverlere kapısını açacak Houston Stadı, açılır-kapanır çatı sistemi, çevreye duyarlı yapısı, teknolojik donanımı ve dış görüntüsüyle bir modern mimari eserini andırıyor.

Teksas'ta sporun modern mimarisi: Houston Stadı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de oynanacak maçlardan 7'si için futbolseverlere kapısını açacak Houston Stadı, açılır-kapanır çatı sistemi, çevreye duyarlı yapısı, teknolojik donanımı ve dış görüntüsüyle bir modern mimari eserini andırıyor.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Houston Texans'ın kullandığı stat, ABD'deki spor mimarisinin en dikkati çekici tasarımlarından biri olarak işlevini sürdürüyor.

Futbol konusunda önemli geçmişe sahip olan stat, MLS All-Star maçının yanı sıra ABD Milli Takımı ile Meksika'nın maçlarına ev sahipliği yaptı. Houston Stadı ayrıca 2016'daki Copa America Centenario'nun üç maçını da organize etti.

Çevre dostu tasarlandı

Estetik görünümünün yanı sıra tasarruf ve sürdürülebilirlik amacına da hizmet eden stat çatısı, kullanılan özel malzemelerle gün ışığını filtreleyerek alıyor ve böylece kavurucu sıcağın iç mekana etki etmesine izin vermezken, elektrikli aydınlatma ihtiyacını da azaltıyor.

Çevre dostu vizyonu kapsamında çatısında yüzlerce güneş paneli barındıran stat, kendi ürettiği enerjiyi merkezi soğutma sistemlerinde kullanarak iç hacmi minimum enerjiyle serinletebilen hale getirildi.

Aynı zamanda başka organizasyonlar için dönüştürülebilen modüler yapıya sahip olan Houston Stadı, Houston Livestock Show and Rodeo gibi dünyanın en büyük rodeo organizasyonlarına ev sahipliği yapan çok amaçlı bir platform olarak tasarlandı.

Birkaç gün içinde rodeo arenasına dönüşebilen zemin, kısa süre içinde yeniden futbol oynamaya elverişli hale getirilebiliyor.

Turnuvaya hazırlandı

2002 yılında açılan 72 bin kişilik statta Dünya Kupası öncesinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.

FIFA standartlarına uyum sağlamak adına köşe koltuk düzenlemeleri değiştirilerek saha alanı genişletildi ve stada turnuva için özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli doğal çim zemin serildi. Ayrıca internet altyapısı da tamamen güçlendirildi.

Statta ışıklı gösteriler için de yüksek çözünürlüklü LED spor aydınlatma montajları ve devasa video ekranlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

ABD futbolunda birçok önemli ana sahne olan Houston Stadı'nın yapımı yaklaşık 30 ay sürdü.

Tarihi boyunca prestijli Amerikan Futbolu finallerine (Super Bowl) ve uluslararası dev futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapan stat, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da grup maçlarından eleme turlarına kadar toplam 7 kritik karşılaşmada dünyanın dört bir yanından gelecek futbolseverleri ağırlayacak.

Maç programı

Houston Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Haziran: Almanya-Curaçao

17 Haziran: Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

20 Haziran: Hollanda-İsveç

23 Haziran: Portekiz-Özbekistan

27 Haziran: Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan

29 Haziran: Son 32 turu

4 Temmuz: Son 16 turu