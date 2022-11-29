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Spor

TBMM'de bisikletli günler

Sağlık ve çevre için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Meclis Başkanlığına 30 bisiklet teslim edildi.

Adem Balta   | 29.11.2022
TBMM'de bisikletli günler Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

TBMM

TBMM'de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği iş birliğiyle "Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet" sloganıyla "TBMM’de Bisikletli Günler" programı düzenlendi.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "herkes için spor" felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Sporu fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık." diye konuştu.

Bisikletin insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaptıkları hizmetlere değindi.

Bisiklet sporunda kısa bir süre içerisinde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çabalarımız devam edecek. Meclis'te bisikletlerin kullanılması bizim için büyük heyecan vesilesidir. Bakanlık olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız. Gazi Meclisimiz de sporda büyük bir ilgi duyuyor. Parlamentomuzun spor ile ilgili her türlü talep ve açılımının yanındayız. 'Herkes için spor' sloganıyla bisikletin yaygınlaşması için çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bisikletle mücadele edemedi. Dünyanın kalkınmış ülkelerinde hemen hemen her mahalle ve evde bisiklet bulunduğunu görüyoruz. TBMM'deki bu faaliyetin bütün milletimize mal olacak bir heyecan oluşturacağından endişe duymuyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise bisikletlerin yoğun bir şekilde çalışan milletvekillerine kolaylık sağlayacağını, bisikletlerle milletvekillerin yoklamaya yetişebileceğini, basın mensuplarının da bu imkandan faydalanabileceğini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, vatandaşları bisiklet kullanmaya davet etti.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Metin Cengiz de bisikleti toplumun her kesimine ulaştırmak ve kullanımını özendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali ise milletvekillerinin talepleri üzerine projeyi hayata geçirdiklerini, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Programda TBMM Başkanvekili Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na çiçek ve hediye taktim etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve milletvekilleri bisiklete binerek, tur attı.


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