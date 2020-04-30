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Spor

TBF liglerin durumunu bir süre daha değerlendirecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunun bir süre daha değerlendirileceğini açıkladı.

Ercan Doğan   | 30.04.2020
TBF liglerin durumunu bir süre daha değerlendirecek

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF), yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin hassasiyetle gözlemlenmeye devam edildiği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak 30 Nisan tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerine yer verildi.


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