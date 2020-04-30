Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. Futbol Ligi 2019-2020 sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.
Paris
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. Futbol Ligi 2019-2020 sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.
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