Tarihi Kırkpınar güreşleri 'sessiz' başladı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Çorlu'daki tren kazası nedeniyle güreşlerin değişmez ögesi davul ve zurna, kortejde yer almadı.

Fotoğraf: AA/Salih Baran

EDİRNE

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Çorlu'da dün meydana gelen tren kazası nedeniyle güreşlerin değişmez ögesi davul ve zurna, kortejde yer almadı.

Edirne Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar güreş ağası Seyfettin Selim, kurum müdürleri, eski güreş ağaları ve güreş sevdalıları, Edirne Belediyesi önünde oluşturulan kortejle bandonun sadece davulunun kısık ses, tek düze vurduğu tempoda Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Karslıoğlu, Gürkan ve ağa Selim, anıta çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve Kırkpınar Marşı söylendi.

Konuşmasına Çorlu'daki tren kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başlayan Vali Vekili Karslıoğlu, Kırkpınar'ın beklentilerini tam karşılayamadığını bunun en büyük sebebinin Kırkpınar'ın bir mevzuata sahip olmaması ve yağlı güreş federasyonunun olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Kırkpınar'ın sahip olduğu ritüellerinin sürdürebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Karslıoğlu, güreşlerden turizmde daha fazla yararlanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da kazada hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Kırkpınar'ın güce, bilgiye, yeteneğe, imana ve duaya dayalı yegane ata sporu olduğunu belirten Gürkan, Çorlu'daki tren kazasında vefat edenlerin anısına saygı nedeniyle Kırkpınar'ın önemli bir ritüeli olan davul ve zurnayı bugün çaldırmadıklarını belirtti.

Kırkpınar'ın önemli bir gelenek olması nedeniyle her şartta gerçekleştiğini hatırlatan Gürkan, şöyle konuştu:

"FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminde dahi hemen ertesinde güreşleri gerçekleştirdik. Bu yıl da dünkü kazadan sonra belediye başkan karşılaması ritüelinde Kırkpınar davul - zurnayı tokmağın davula bir kez vurması ile geleneği yaşatıp ancak gün boyu çaldırmayarak, hatta kortejde de davul ve zurnaya yer almadı, bando tek bir ezgi bile çalmadı. Bu bizim hem kaybettiğimiz yurttaşlarımızın aziz hatırasına duyduğumuz bir saygıdır, ama tokmak davula tek bir vurmasıyla yaşattığımız geleneği, ilelebet yaşatacağımızın da bir güvencesi."

Güreş ağası Selim de Kırkpınar'ın her zaman hamisi olmaya hazır olduğunu ve layıkıyla yapacağını ifade etti.

Muhabir: Salih Baran