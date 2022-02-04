Dolar
13.59
Euro
15.59
Altın
1,810.53
ETH/USDT
2,836.00
BTC/USDT
37,912.00
BIST 100
1,949.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacak.

Ercan Doğan   | 04.02.2022
Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.

TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'molnupiravir' açıklaması
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı

Benzer haberler

Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

'Gedson seneye planladığımız oyuncu'

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi
Medipol Başakşehir yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak