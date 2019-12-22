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Spor, Futbol

Lider Sivasspor 1 puanı son dakika golüyle aldı

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda son dakikada bulduğu golle Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.12.2019
Lider Sivasspor 1 puanı son dakika golüyle aldı Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Ankara

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz'a indirdi. Sefa'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da, ısınma sırasında ayağında ağrı hisseden Fernando Andrade'nin yerine Arouna Kone ilk 11'de maça başladı.

Gençlerbirliği'nde ise Giovanni Sio, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

İkinci yarı

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi. 

Karşılaşma 2-2 bitti. 

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