Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
logo
Spor

Süper Enduro'da sezon açıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Cem Şan   | 16.06.2019
Süper Enduro'da sezon açıldı

Bursa

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarının Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinin finalleri Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı Enduro Parkuru'nda gerçekleştirildi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağı, İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. 

Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı.

Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada daha sonra etap yarışları gerçekleştirildi. 

Şampiyonanın final yarışı ise bugün koşuldu. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarış sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı. 

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle oldu:

GP Puan: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. İzzet Kazdal

EP: 1. Deniz Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz

EH: 1. Soner Metin, 2. Kemal Deveci, 3. Adem Ateş

EG: 1. Mehmet Sadıç, 2. Şükrü Kabdan, 3. Kadirhan Kocabaş

EU: 1. Gökhan Kart, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Yunus Muşmul

EV: 1. Necmi Kozlu, 2. Fahrettin Altınkök, 3. Sinan Ordu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Genç kızların çeyizlerinden müzeye 'asırlık nakışlar'

Genç kızların çeyizlerinden müzeye 'asırlık nakışlar'

Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Bursa'da özçekim yaparken kayalıklardan düşen genç öldü