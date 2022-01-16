Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında yarın VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit derbisi oynanacak.
İstanbul
VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
İki takım, bu sezon ligde oynadıkları 14'er maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-2 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.