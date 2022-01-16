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Spor

Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında yarın VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit derbisi oynanacak.

Emre Doğan   | 16.01.2022
Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

İki takım, bu sezon ligde oynadıkları 14'er maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-2 kazanmıştı.

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