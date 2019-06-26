Süleyman Atlı'dan bronz madalya
Milli güreşçi, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
İstanbul
Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı.
Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.
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