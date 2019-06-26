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Spor

Pemra Özgen'den Wimbledon'a veda

Milli tenisçi Özgen, Wimbledon'da 2. eleme turunda Rumen rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Berad Büyük   | 26.06.2019
Pemra Özgen'den Wimbledon'a veda

İstanbul

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. eleme turunda Rumen Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, ikinci eleme turunda dünya 134 numarası Ana Bogdan ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yer alan milli tenisçi, rakibine 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.



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