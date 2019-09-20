Süleyman Atlı dünya ikincisi

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Spor

Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus güreşçi Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 20.09.2019
Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Istanbul

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı.

İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

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