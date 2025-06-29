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Spor

Spor spikeri Sabri Ugan, yaşamını yitirdi

Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Doğan, Hüseyin Burak Demirer, Yusuf Soykan Bal  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Spor spikeri Sabri Ugan, yaşamını yitirdi

Istanbul

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Bakan Bak, Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'a rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk spor yayıncılığının değerli ismi, spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anlatımındaki heyecanı, samimiyeti ve kendine has üslubuyla gönüllerde güzel izler bırakan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, spor medyamıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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