Euro
7.73
Dolar
6.80
BIST 100
109,542.20
Altın
1,727.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

'Son 10 Yılın Smacı' için oylama başladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), son 10 yılda milli takım müsabakalarındaki en iyi smaçlarının seçilmesi için oylama başlattı.

Musa Samur   | 11.06.2020
'Son 10 Yılın Smacı' için oylama başladı

Ankara

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), son 10 yılda milli takım müsabakalarındaki en iyi smaçlarının seçilmesi için oylama başlattı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, oylama 10-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Oylamada Afrika, Amerika, Asya - Okyanusya ve Avrupa'dan smaçlar, dörtlü final turu öncesinde bölgesel konferanslarda birbirleriyle yarışacak.

Oylama, 28 Haziran Pazar günü, TSİ 03.59'daki final ile sona erecek.

Tüm FIBA bölgelerinin temsil edildiği, 2010 ve 2020 yılları arasındaki smaç sayılarının oylaması 32 seçenek içeriyor.

FIBA’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak oylamaya katılan basketbolseverler, bir "resmi FIBA topu" kazanma şansına sahip olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı
Koronavirüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı

Benzer haberler

'Son 10 Yılın Smacı' için oylama başladı

'Son 10 Yılın Smacı' için oylama başladı

ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

39 yaşındaki Gasol 1 yıl daha basketbol oynamak istiyor

LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak

LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak
Kevin Durant NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek

Kevin Durant NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek
'Lee asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk'

'Lee asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk'