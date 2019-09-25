'Şımarmaya lüksümüz yok'
Paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, "Göğsümüzde bayrağımızı taşıdığımız sürece şımarmaya lüksümüz yok." dedi.
Ankara
İsveç'in Helsinborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda hem ferdi hem de takım müsabakalarda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, AA'yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Abdullah, şampiyona öncesi yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Şampiyona benim için çok verimli geçti. 5-6 aydır bu organizasyona hazırlanıyorduk. Bu yıl 3 uluslararası büyük organizasyon gördüm. Kota müsabakaları çok iyi gidiyordu ancak paralimpik oyunları kotasının garantilenmesi lazımdı. Haftanın 6 günü idman yaptım. Neticesinde kota aldım." diye konuştu.
Finalde bir diğer Türk sporcu Nesim Turan'ı yenen Abdullah, "Beraber final oynamak çok keyifliydi. Bunu bir yıl önce Dünya Şampiyonası'nda da başarmıştık. Geçen sefer o beni yenmişti, şimdi ben onu yendim. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da aynı başarıyı gösteririz. Finali birlikte yaparız ve Türkiye rahat bir maç seyreder." ifadelerini kullandı.
"Beklenti daha da yüksek"
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya elde eden Abdullah, Tokyo 2020 hazırlıkları kapsamında gelecek yıl 15'e yakın kamp yapacaklarını söyledi.
Milli sporcu, uluslararası ikili kamplar da gerçekleştireceklerini dile getirerek, "3-4 açık turnuvasına da katılarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanacağız. Paralimpik oyunları çok büyük bir organizasyon. Üzerimdeki sorumluluk çok büyük. Çünkü 2016'da şampiyon oldum. Beklenti daha da yüksek. Hocamın bir sözü vardı; şampiyon olabilmek kolay ama önemli olan onun tekrarını sağlayabilmek. İnşallah 2020'de o başarıyı tekrar yaşamak istiyorum. Zirveyi kaptırmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"2016'dan daha fazla heyecanlıyım." diyen Abdullah, şöyle devam etti:
"Üzerimde büyük sorumluluk var. Göğsümüzde bayrağımızı taşıdığımız sürece şımarmaya lüksümüz yok. Çünkü devlet bize yatırım yapıyor. Her türlü imkanı bizim için seferber ediyor. Bizler de bunun karşılığını devletimize, milletimize vermek zorundayız. Bu da madalyayla oluyor. Her zamankinden daha fazla çalışıp 2020'de hem ferdide hem takımda en az iki madalya getirmek istiyoruz. Rengi altın olursa muhteşem olur."
"Gelin birlikte spor yapalım"
Engellilere seslenen şampiyon paralimpik masa tenisçi, "Her engelli mutlaka spor yapsın. Evde oturup dört duvar arasında ölümü beklemek size hiçbir şey kazandırmaz. Gelin birlikte spor yapalım, altın madalyalar kovalayalım. Hem özgürlüğünüze kavuşun hem de spor yapın." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.