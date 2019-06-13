Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.87
BIST 100
90,806.26
Altın
1,336.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı
logo
Spor

Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Filiz Kınık   | 13.06.2019
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, müşteki Kaya Çilingiroğlu'nun avukatı tarafından 19 Ocak'ta Beşiktaş Spor Kulübü'nü çalıştıran Şenol Güneş'in sosyal medya üzerinden müvekkiline karşı hakaret ettiğine dair şikayette bulunduğu anlatıldı.

Takipsizlik kararında, bu kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Şenol Güneş'in, "Hakkımda şikayetçi olan Kaya Çilingiroğlu'nu bir spor kanalında yorum yapan şahıs olarak tanırım. Beşiktaş ile Akhisar Spor arasında geçen bir karşılaşma sonunda spor kanalında şahsıma ve görev yaptığım Beşiktaş Kulübüne yakışmayacak şekilde konuşmalar yaptığını gördüm. Benimle doğrudan ilgisi olmayan şeyleri, sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi konuşmalar yaptığını gördüm ve buna üzüldüm." dediği belirtildi.

İfadesinde, bu konuşmalara karşı cevap niteliğinde, kimseyi kötülemeyen ve aşağılamayan duygu ve düşüncelerini açıkladığını aktaran Güneş'in, "Ben doğrudan müştekiyi hedef alarak ismini hiç anmadım. Televizyon kanallarında gerçekleri yansıtmayan yapılması nedeniyle ben eleştiride bulundum. Benim herhangi bir kimseye karşı bir kinim, düşmanlığım yoktur. Söylediklerimin hepsi eleştiri mahiyetindedir. Suç kastı da yoktur." şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.

Takipsizlik kararında, müşteki Çilingiroğlu'nun avukatına, beyanı alınması amacıyla getirilmesinin gerektiği, getirilmediği takdirde toplanan delillere göre soruşturmanın sonuçlandırılacağına dair tebligat yapıldığı, ancak Çilingiroğlu'nun gelmediği için beyanının alınamadığı belirtildi.

Şenol Güneş'in söz konusu konuşmasında kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği aktarılan takipsizlik kararında, konuşmasının hiçbir yerinde müştekinin ismini zikretmediği, konuşmasındaki sözlerin de hakaret kastı taşımadığı ve eleştiri mahiyetinde olduğu vurgulandı.

Takipsizlik kararında, Şenol Güneş hakkında bu nedenle "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, müşteki Kaya Çilingiroğlu'nun avukatı Polat Dilli'nin, takipsizlik kararına yönelik itirazda bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

'EURO 2020'ye katılacağımızı söyleyebiliriz'

'EURO 2020'ye katılacağımızı söyleyebiliriz'

'İzlanda büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş'

Türkiye 'Güneş' açtı

'Güvenli coşkulu ve akıllı oynadık'

'Güvenli coşkulu ve akıllı oynadık'
'4 futbolcu Fransa maçında yok'

'4 futbolcu Fransa maçında yok'
'Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok'

'Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok'