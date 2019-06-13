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Spor, Futbol

Türk futbolunun acı günü

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arslancan   | 13.06.2019
Türk futbolunun acı günü

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden vefat ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı yüksek divan kurulu üyemiz, eski milli futbolcu Şeref Has'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Mekanı cennet olsun."

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, Beyoğluspor'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Milli takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.

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