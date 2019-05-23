Şampiyonluk hikayeleri zorunlu göçle başladı
Bulgaristan'ın 1980'li yıllarda yoğunlaşan asimilasyon politikaları yüzünden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Bulgaristan Türkleri arasında yer alan sporcular, milli formayla özellikle halter ve güreşte önemli başarılar yakaladı.
Ankara
Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında dozu artan asimilasyon politikaları nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Bulgaristan Türkleri, spor alanında özellikle halter ve güreş branşlarında önemli başarılara imza attı.
Bulgaristan'ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350 bin kişinin "zorunlu göçü"nün üzerinden 30 yıl geçti.
Dönemin komünist diktatörü Todor Jivkov liderliğindeki rejim, Türk ve Müslüman azınlığa isim değiştirme ve anadilde konuşma zorunluluğunun da içinde bulunduğu baskıcı politikalar uyguladı.
Asimilasyon yüzünden doğduğu toprakları terketmek zorunda kalan yaklaşık 350 bin Bulgaristan Türkü, Türkiye'ye göç etti.
Bunlar arasında özellikle halter ve güreş branşlarında ay-yıldızlı formayla yakaladığı başarılarla adından söz ettiren birçok sporcu da yer aldı.
Olimpiyat şampiyonları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, halterde kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla spor tarihine geçti.
Naim, Türkiye'ye getirildi
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığındı.
Naim Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek, gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalara milli mayoyla katıldı.
Milli halterci, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üst üste 3 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
"Cep Herkülü" ayrıca 7 dünya şampiyonluğu elde ederken, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazandı.Kariyerine 46 dünya rekorunu da ekleyen ve elde ettiği başarılarla dünya çapında bir üne kavuşan Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Halil, Naim'in unvanına ortak oldu
Bulgaristan'daki baskılar nedeniyle Türkiye'ye göç eden Halil Mutlu, Türk halterine ikinci altın çağını yaşattı.
Halil Mutlu, 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Naim Süleymanoğlu'nun 3 olimpiyat şampiyonluğu unvanına ortak oldu.
Ayrıca 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli halterci, çok sayıda da rekora imza attı.
Halterde Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Bulgaristan doğumlu bir diğer sporcu ise Taner Sağır oldu.
2004 Atina Olimpiyatları'nda 77 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan milli sporcu, aynı zamanda Avrupa ve dünya şampiyonluğu sevinci de yaşadı.
Milli haltercilerden Reyhan Arabacıoğlu olimpiyat üçüncülüğü elde ederken, Sunay Bulut ve Fedail Güler de Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandı.
Güreşte gelen başarılar
Bulgaristan doğumlu sporcular, halterde olduğu gibi güreşte de aldıkları başarılarla adlarından söz ettirdi.
1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya alan Ali Kayalı, Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği de elde etti.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden güreşçilerden Zekeriya Güçlü, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Avrupa şampiyonalarında Remzi Musaoğlu, İlyas Şükrüoğlu, Efrahim Kamberoğlu kürsüde yer alma başarısı gösterirken, Behçet Selimoğlu 1991 Atina Akdeniz Oyunları'nda birinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.