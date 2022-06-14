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Spor

Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız güzel sonuçlar aldı. Milli sporcularımızın bu başarıyı Paris'te de sürdürmek için büyük bir mücadele vereceklerine inanıyorum." dedi.

Muhammed Boztepe   | 14.06.2022
Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak

Ankara

Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması Fransa'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 20-27 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Klasik Yay Milli Takımı, organizasyon için Almanya Münih'te kalarak kampa girdi. Makaralı Yay Milli Takımı ise Türkiye'ye döndü, Çanakkale Gelibolu'da kupa hazırlıklarını sürdürecek. 19 Haziran'da iki takım da İstanbul Havaalanı'nda buluşarak aynı uçakla Paris'e gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız güzel sonuçlar aldı. Milli sporcularımızın bu başarıyı Paris'te de sürdürmek için büyük bir mücadele vereceklerine inanıyorum. Süre darlığı nedeniyle sporcularımıza izin vermedik. Takımlar halinde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Türk okçuluğunu taşıdığımız seviyenin daha da üstüne çıkarmak istiyoruz."

Milli takım kadrosu

Federasyonu Başkanı Topaloğlu'nun kafile başkanı olarak yer alacağı organizasyona şu sporcular katılacak:

Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız, Muhammed Abdullah Yıldırmış.

Kadınlar: Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan Uçar.

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