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Spor

Sagalassos Antik Kenti'nde "Sky Ultra" koşusu

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde "Sagalassos Sky Ultra" koşusu düzenlendi.

Bilal Altıok  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Sagalassos Antik Kenti'nde "Sky Ultra" koşusu Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

Tarihi anıt çınar ağacının altından başlayan yarışta sporcular, agora, Antoninler Çeşmesi ve 9 bin kişilik tiyatronun önünden geçip Toros Dağları'nın devamı Akdağ'a tırmandıktan sonra meydandaki bitiş noktasına geldi.

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, AA muhabirine, kaymakamlık ve yerel yönetimler olarak antik kentin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayan sportif faaliyetleri destekleyeceklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin Ağlasun'da artacağını aktaran Eyyüpkoca, "Tarihi 3 bin yıl öncesine uzanan Sagalassos Antik Kenti'miz görkemli Antoninler Çeşmesi'ne sahip, dünyanın en yüksek amfi tiyatrolarından biri burada. Sporcuların burayı sosyal medya hesaplarından paylaşmaları ilçemizin tanıtımını artıyor. 2022'de 85 bin, 2023'te 96 bin, 2024'ün ilk 10 ayında 102 bin turiste ulaştık. Bu yılı 120 bin turistle bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"27 ülkeden 320 katılımcı yarışıyor"

Etkinlik Organizatörü Abdullah Özdemir de "Skyrunner World Series"in 20 yarışından birinin Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini ifade etti.

Yarışta 27 ülkeden 320 katılımcının mücadele ettiğini dile getiren Özdemir, "Sporcularımız 3 farklı parkurda koştu. Serinin her yarışının farklı özelliği var. Örneğin Fransa'da Alpler'de, İtalya'da nehirler ve göllerin bulunduğu bölgelerde koşuluyor. 20 yarış içinde antik kentte düzenlenen tek yarış burası, bu yüzden oldukça ilgi çekti. Buradan sonra İspanya'da final koşusunda sporcular şampiyon olmaya çalışacak." diye konuştu.

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy da ilçenin ve antik kentin turizmden hak ettiği payı alması gerektiğine vurgulayarak Sagalassos'u ile ilçeyi daha fazla tanıtacaklarını aktardı.

Sporculardan Halide Kaya da branşında en iyi atletlerin yarışmada olduğuna dikkati çekerek "Bu kadar büyük ve güzel bir antik kentte koşacağımızı beklemiyordum, görünce şoke oldum. Yarıştan sonra detaylı gezeceğiz." dedi.

Başaran Canbulat da Sagalassos'un Türkiye'nin önemli antik kentlerinden olduğunu ifade ederek, "Bence Efes'ten sonra ikinci güzellikte." değerlendirmesinde bulundu.

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