Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın
Lokomotiv Moskova finalde Ural'ı 1-0 mağlup ederek Rusya Kupası'nı kazandı.
İstanbul
Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen Samara Arena'da oynanan final maçında, Lokomotiv Moskova ile Ural karşılaştı.
Lokomotiv Moskova, 27'nci dakikada Dmitri Barinov'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Rusya Kupası'nı kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.