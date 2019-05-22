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Spor

Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın

Lokomotiv Moskova finalde Ural'ı 1-0 mağlup ederek Rusya Kupası'nı kazandı.

Berad Büyük   | 22.05.2019
Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın

İstanbul

Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen Samara Arena'da oynanan final maçında, Lokomotiv Moskova ile Ural karşılaştı.

Lokomotiv Moskova, 27'nci dakikada Dmitri Barinov'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Rusya Kupası'nı kazandı.

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