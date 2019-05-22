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Spor, Futbol

FIFA 48 takımdan vazgeçti

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planını rafa kaldırdı.

Yunus Kaymaz   | 22.05.2019
FIFA 48 takımdan vazgeçti

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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