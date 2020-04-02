Euro
7.18
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,607.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Rüştü Reçber'den sevindirici haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.04.2020
Rüştü Reçber'den sevindirici haber Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

İstanbul

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti. 

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı
İnsan hakları örgütlerinden, 'Kovid-19 nedeniyle Arakanlıların kısıtlamalarının kaldırılması' çağrısı
ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

Benzer haberler

Rüştü Reçber'den sevindirici haber

Rüştü Reçber'den sevindirici haber

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

Belçika koronavirüs nedeniyle futbol ligini tescil etmeye hazırlanıyor

Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi

Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Spor kulüplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Spor kulüplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi

Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi