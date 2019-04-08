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Spor

Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

Süha Gür   | 08.04.2019
Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

İstanbul

Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz." paylaşımını yaptı.

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