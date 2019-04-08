Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı
Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.
İstanbul
Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.
55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım." ifadelerini kullandı.
Apropos to nothing ... if you’ve never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.— Russell Crowe (@russellcrowe) 7 Nisan 2019
Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce
Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz." paylaşımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.