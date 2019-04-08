Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi

Bursa
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor'un yeni teknik direktörünün Mesut Bakkal olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bugün Bursa'ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor." denildi.
Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla 29 puanı bulunan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.