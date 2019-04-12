Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
Erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek finale yükseldi.
Istanbul
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, finale çıktı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarı final maçına çıkan Rıza Kayaalp, Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Son Dünya Şampiyonası'nda yenildiği Nabi'den rövanşı alan Rıza Kayaalp, yarın finalde Gürcü sporcu Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.
Rıza Kayaalp, yarın altın madalya kazanması durumunda 9. kez Avrupa şampiyonu olacak ve "Asrın güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'yı geride bırakacak. Rıza Kayaalp, kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.
Fatih Cengiz bronz madalya maçına çıkacak
Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, yarı finalde Rus Roman Vlasov'a yenildi.
Milli sporcu, şampiyonada yarın bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.