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Spor

Ramil Guliyev'in olimpiyatlardaki hedefi altın

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedeflediğini söyledi.

Musa Samur   | 13.12.2019
Ramil Guliyev'in olimpiyatlardaki hedefi altın Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

Ankara

Ramil Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, son dönemde başarı elde eden milli atletlerle Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak “Büyük Atatürk Koşusu”nda geçmiş yıllarda madalya kazanan atletleri kabul ettiği toplantının ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Bakanla toplantının güzel geçtiğini dile getiren Ramil, "Dünya şampiyonasından sonra hazırlıklarımıza başladık. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları, artık son adımlar kaldı." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da kariyerinin zirve yarışına katılacağını vurgulayan Ramil, "Dünya şampiyonasında sağlık problemleri nedeniyle istediğimiz gibi olmadı. İnşallah olimpiyatlarda her şey istediğimiz gibi olacak. Çok güzel bir şekilde Tokyo'da yarışacağız." diye konuştu.

Dünya şampiyonası öncesi rahatsızlık geçirdiğini, sonrasında da istediği düzeyde performansını toparlayamadığını dile getiren Ramil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bize tecrübe oldu. Olimpiyatlar için programlı çalışıyoruz. Öncesinde deneme yarışlarına katılacağız. Olimpiyatlara katılacak aynı sporcularla koşacağız. Kendimizi deneyeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda da onlarla güzel bir yarış yapacağız. Hedefimiz tabii ki altındır. Elimizden geleni yapacağız. Artık hedefimiz hep altın ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyatlardan ülkemize altın madalya getirelim."


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