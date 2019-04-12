R4 Rafting Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye'nin 50 şehrinden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı R4 Rafting Türkiye Şampiyonası, Tunceli'de başladı.
Tunceli
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Rafting Asbaşkanlığı ve Tunceli Valiliğince organize edilen şampiyonanın ilk gününde, sporcular kent merkezinden geçen Munzur Çayı'ndaki Mavi Köprü mevkisinden nehir inişine başladı.
Sporcular yaklaşık 5 kilometre kürek çekerek Atatürk Mahallesi'nde yer alan Millet Bahçesi'ndeki iskeleye kadar yarıştı.
Oldukça çekişmeli geçen ilk gün yarışları, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen sorunsuz tamamlandı.Şampiyona, pazar günü gerçekleştirilecek yarışlar ile sona erecek.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık Tunceli huzur, turizm ve spor şehri. 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde ilk kez Türkiye'de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonasına Tunceli olarak ev sahipliği yapacağız." dedi.
Kentte dünya şampiyonası öncesi Rafting Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri yapıldığını anlatan Sonel, "Türkiye'nin dört bir yanından sporcu kafilelerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz çok coşkulu, bizler de Tunceli olarak inşallah bu şampiyonayı yüz akıyla yapıp haziranda dünyanın dört bir yanından gelecek bine yakın sporcularımızı, misafirlerimizi ağırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Sonel, şampiyonaların Tunceli'nin tanıtımına katkı sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Özellikle dünya şampiyonası gibi dev bir organizasyonun 2 ay sonra hem ülkemizde hem de Tunceli'mizde yapılacak olması bizlere heyecan veriyor. Bizler de Tunceli'mizin turizm şehri, huzur şehri, kültür şehri, istihdam şehri olduğunu anlatıyoruz. Munzur Çayı'nın güzelliğini, yapılan parkları, bahçeleri, iskeleleri, gondolları, gezi teknelerini, sürat teknelerini gören misafirlerimiz diyor ki 'burası Tunceli'mi Akdeniz mi?' Biz de diyoruz ki burası Tunceli. Gelsinler ülkemizin bu güzel yöresini görsünler tanısınlar."
GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı da Tunceli'de 2013'ten beri çalışmalar yaptığını anlattı.
Tunceli'de başlayan Rafting Türkiye Şampiyonası'na yaklaşık 50 şehirden 400'ün üzerinde sporcu ve 100 kişilik de teknik heyetin katıldığını anlatan Yardımcı, şampiyonada dereceye giren sporcuların milli takıma seçileceğini ve Rafting Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.
"Türkiye'de ilk kez Rafting Dünya Şampiyonası yapacağız"
Fikret Yardımcı, "Tunceli'de 8-13 Haziran'da Türkiye'de ilk defa Rafting Dünya Şampiyonası yapacağız. Biz bunun müracaatını yaparken dünya basınında her zaman neden Türkiye'nin Antalya'sı değil de Tunceli diye çok soruldu. Biz de Tunceli'deki dostluğu ve kardeşliği sizlere göstermek istiyoruz dedik ve yoğun çabalarımızla şampiyonayı Tunceli'ye aldık." diye konuştu.
"Munzur'da rafting oldukça baraj ve HES olmaz"
Yardımcı, Munzur Çayı'nın 36 kilometresinin dünya rafting parkuru ilan edildiğini söyleyerek, "Bu saatten sonra Munzur'da bu etkinlik olduğu müddetçe baraj ve HES'lerin olması bence mümkün değildir." dedi.
Rafting Türkiye Şampiyonasına Tunceli takımlarının çok iyi hazırlandığını gözlemlediğini ve sporcuların milli takıma seçilme şansının yüksek olduğunu belirten Yardımcı, Tuncelili sporcuların Rafting Dünya Şampiyonası'nda da ülkeyi temsil edeceğini sözlerine ekledi.
Organizasyonun ilk gün yarışlarının ardından Sonel ve Yardımcı sporcularla Mameki Parkı'nda horon oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.