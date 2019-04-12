Galatasaray'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Istanbul
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Can Bartu'nun vefat haberini aldığında çok üzüldüğünü belirterek, "Can Bartu'yu 2-3 gün önce FB TV'de gördüm ve dinledim. Can Bartu'yu görünce durur dinlerim. Vefatına çok şaşırdım. 2-3 gün önce FB TV'deydi. O efendiliği, kibarlığı ve vakur tavrıyla futbolu yorumluyordu. Her kelimesine katıldığım bir insan. Saygıdeğer bir insan. Rahmet diliyorum ve onun bütün futbol camiasına örnek olmasını diliyorum. Kendisine Türk futboluna yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi tutan en yakın çocukluk arkadaşlarının kardeşlerine Can adını verdiğini aktaran Mustafa Cengiz, "Ben de kardeşime Metin adını vermiştim. Bizim bütün kuşak böyle büyüdü. Hep onları idol olarak aldık. Bizi hiç utandırmadılar. Bizim gençliğimizin idolleri vardı. Bu idoller Metin Oktay'dı, Can Bartu'ydu, Turgay Şeren'di, Lefter'di ve Hakkı Yeten'di. Biz onlarla büyüdük. Futbolu onlarla sevdik. Onlarla asla çirkin mücadeleyi değil dürüst ve mert mücadeleyi, efendiliği, rakibe saygıyı gördük." diye konuştu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Can Bartu'nun Türk futbolunda iz bırakmış ve herkesin saygısını kazanmış biri olduğunu vurgulayarak, "Unutamayacağımız ve kendisinden çok şey öğrendiğimiz Can Bartu abime Allah'tan rahmet, Fenerbahçe camiasına başsağlığı ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Terim: Can abi Türk futbolunda bir ilkti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Can Bartu'nun A Milli Futbol ve Basketbol takımlarında oynamış önemli sporculardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Can abi Türk futbolunda bir ilkti. Son zamanlarda kaybetmemek için büyük çaba gösterdiğimiz önemli değerlerin temsilcisi ve simgesiydi. Metin abi ile olan fotoğrafı da şu anda koridorlarımızda duruyor, her gün ona bakıyoruz. Bu değerleri de iyi bilenlerden biriydi. Kişiliğiyle ve sonradan medya mensubu olarak katkılarıyla her zaman sevgiyle ve hasretle anacağımız bir büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesin ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gittiği yerde Metin abiyle, Turgay abiyle, Lefter abiyle ve Süleyman abiyle beraber olacak. Hepsine buradan selam olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.