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Spor

Premier Lig heyecanı TRT Spor'da yaşanacak

TRT Spor, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de her hafta en az bir maç yayınlayacak.

Erkan Tiryaki   | 08.07.2019
Premier Lig heyecanı TRT Spor'da yaşanacak

İstanbul

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRT Spor ekranlarında olacak."

Şahin ayrıca, İtalya Kupası'nı da canlı olarak yayınlayacaklarını, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ile Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) özet görüntülerin de TRT Spor'da olacağını ifade etti.

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