Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza

İstanbul
Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.
Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı... #İmparatorİleSonsuza 👑♾ pic.twitter.com/zPhYg095op— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 8 Temmuz 2019
Fatih Terim, 1974 yılında futbolcu olarak girdiği sarı-kırmızılı kulüpte, özellikle teknik adamlığı döneminde tarihi başarılara imza attı.
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