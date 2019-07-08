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Spor, Futbol

Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in 45 yıl önce futbolcu olarak Galatasaray'a imza attığı anı bir videoyla paylaştı.

Erkan Tiryaki   | 08.07.2019
Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza

İstanbul

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.

Fatih Terim, 1974 yılında futbolcu olarak girdiği sarı-kırmızılı kulüpte, özellikle teknik adamlığı döneminde tarihi başarılara imza attı.


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