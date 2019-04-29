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Spor

Potada derbinin galibi Galatasaray

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe'yi 74-59 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Sezer Yavuz   | 29.04.2019
Potada derbinin galibi Galatasaray

İstanbul

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 74-59 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmanın başında Işıl Alben ve Abdi ile sayılar üreten Galatasaray karşısında Vaughn ile pota altından arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe, 6. dakikayı 14-11 üstün geçti. Jefferson'ın potaya giderek Işıl Alben'in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada farkı 6 sayıya (20-14) çıkardı. Galatasaray, ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray, boyalı alandan ürettiği sayılarla, 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 33-22. Savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Fenerbahçe, Plum'un üç sayılık basketiyle 19. dakikada eşitliği yakaladı: 37-37. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe karşısında 10-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 25. dakikada farkı 14 sayıya (51-37) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Jefferson'ın etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 61-48 galip girdi.

Son çeyrekte iki ekip de sayı üretmekte zorluk çekti. Galatasaray, Jefferson'ın kaydettiği basketlerle 36. dakikayı 71-52 önde tamamladı. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 74-59 galip ayrıldı.







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